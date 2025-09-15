El Carrasclet y el Indi se convierten en protagonistas del 12.º Fan del Séquito

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

La plaza del Mercadal de Reus acogió ayer tarde la fiesta donde se reúnen los aficionados más fanáticos del séquito festivo reusense; el Fan del Séquito. Centenares de familias se reunieron mientras los niños lucían y bailaban sus creaciones que homenajeaban los grandes elementos del séquito como son los Gegants, el Drac o el Lleó, entre otros.

El Gigant Indi o el Carrasclet eran algunos de los más representados, con gigantes de dos metros de altura que los niños hacían bailar. Algunos, incluso, se llevaron su propia orquesta, aunque sólo fuera integrada por un músico tocando con destreza el trombón. Ahora bien, es bien sabido que el fuego forma parte del ADN reusense y de sus fiestas mayores y, por este motivo, algunos decidieron aplicarlo en sus creaciones con bengalas.

El pasacalle empezó desde el Mercadal y descendió por la calle Major hasta la plaza de Sant Pere. Por allí torcieron por la calle de las Peixateries y del Hospital y remontaron por las calles de la Presó, de Santa Anna y de Aleus hasta volver al Mercadal.