Una lavadora provoca un incendio en un piso en la calle del Canal de Reus

Los Bombers de la Generalitat han trabajado este domingo al mediodía en un incendio en la calle de Canal de Reus. El aviso lo han recibido a las 12.36 h, y se han desplazado hasta el lugar de los hechos con 5 dotaciones terrestres.

Cuando han llegado, han podido comprobar que se trataba de un incendio de vivienda que quemaba con media intensidad. El fuego se ha producido en un edificio de planta baja más 5 pisos, y lo ha provocado una lavadora ubicada en una galería exterior.

Una vez apagado el fuego, los bomberos han revisado y ventilado el espacio. Según informan, el incendio no ha tenido más afectaciones más allá de la lavadora. Nadie ha resultado herido y ninguna persona ha tenido que ser evacuada.