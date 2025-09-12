Reus ejecuta tareas de repintado de los buzones de la recogida neumática de basura

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Reus, a través de la concejalía de Vía Pública y la empresa concesionaria de la gestión del sistema neumático de recogida de basura, lleva a cabo nuevos trabajos de mantenimiento de los buzones del servicio.

Los trabajos consisten en la limpieza y repintado de los buzones para garantizar la integridad y mejorar la imagen. Las actuaciones han empezado esta semana y se llevarán a cabo a lo largo del mes de septiembre.

El concejal de Vía Pública, Daniel Marcos, ha manifestado que “con esta actuación continuamos poniendo a punto el sistema neumático de la basura para dar a la ciudadanía el mejor servicio posible”.

Recogida neumática

La recogida neumática es un sistema automatizado de recogida de residuos. La basura tiene que tirarse en los buzones de residuos ya separados por fracciones (envases, materia orgánica, papel y rechazo) y en bolsas bien cerradas porque se transportan por aspiración a través de una red de cañerías hasta la central de recogida. Una vez en la central, se recogen de forma separada y se compactan para trasladarlas a los puntos de tratamiento final.