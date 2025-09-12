El aeropuerto de Reus supera los 230.000 pasajeros en agosto, un 12,6% más con respecto al año pasado

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El aeropuerto de Reus ha registrado 232.747 pasajeros durante este mes de agosto, lo que representa un 12,6% más en comparación con el mismo periodo del año pasado. En el acumulado de los ocho meses de este año, la infraestructura ha acumulado 977.179 viajeros. Eso supone un 12,4% más que en los mismos meses de 2024.

Además, las instalaciones han conseguido 2.148 operaciones durante este agosto. Se trata de un 12,9% más en relación con los movimientos de aeronaves registrados en el mismo mes de 2024. Desde principio de año, el total de movimientos de aeronaves suman 15.913, un 1,2% más que en el mismo periodo de 2024.

Con respecto al resto de la red de Aena en Cataluña, el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat ha conseguido en agosto 5.673.319 pasajeros y 33.296 operaciones mientras que el aeropuerto de Girona-Costa Brava ha registrado 349.535 viajeros y 3.396 movimientos de aeronaves.