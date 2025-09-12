Turismo
El aeropuerto de Reus supera los 230.000 pasajeros en agosto, un 12,6% más con respecto al año pasado
Las instalaciones alcanzan los 977.179 viajeros desde principios de año
El aeropuerto de Reus ha registrado 232.747 pasajeros durante este mes de agosto, lo que representa un 12,6% más en comparación con el mismo periodo del año pasado. En el acumulado de los ocho meses de este año, la infraestructura ha acumulado 977.179 viajeros. Eso supone un 12,4% más que en los mismos meses de 2024.
Además, las instalaciones han conseguido 2.148 operaciones durante este agosto. Se trata de un 12,9% más en relación con los movimientos de aeronaves registrados en el mismo mes de 2024. Desde principio de año, el total de movimientos de aeronaves suman 15.913, un 1,2% más que en el mismo periodo de 2024.
Con respecto al resto de la red de Aena en Cataluña, el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat ha conseguido en agosto 5.673.319 pasajeros y 33.296 operaciones mientras que el aeropuerto de Girona-Costa Brava ha registrado 349.535 viajeros y 3.396 movimientos de aeronaves.