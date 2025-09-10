El seguici festiu de Reus estrena por Misericòrdia una exclusiva línea de zapatillas deportivas artesanales

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

Reus se convierte en el primer municipio de toda Cataluña en estrenar por primera vez unas zapatillas deportivas con una decoración inspirada en el seguici festiu de la ciudad. Coincidiendo con esta Fiesta Mayor de la Mare de Déu de Misericòrdia los reusenses podrán lucir en figuras como l’Àliga, el Lleó, els Gegants, la Mulassa, el Carrasclet, el Drac, els Nanos o la Víbria, entre otros, a través de su calzado.

La artífice de esta novedad que combina moda y tradición ha sido Anna Jové, más conocida como AnnaStyle, la cual cuenta con una gran trayectoria en la personalización artesanal de calzado deportivo y casual y que, normalmente, trabaja con marcas como Nike, Converse o Vans.

Las nuevas zapatillas deportivas festivas, de la marca Converse, están diseñadas totalmente a mano, desde el dibujo inicial con lápiz hasta la pintura y el recubrimiento final. Además, para poder lucirlas en medio de cualquier ambiente festivo, son resistentes tanto a un uso intensivo como a las chispas de la pirotecnia de los elementos de fuego de la Fiesta Mayor y se pueden lavar en la lavadora.

«Quiero que sean mucho más que unas zapatillas deportivas, me gustaría que fueran una manera de llevar nuestra tradición en los pies. Todos los reusenses hemos jugado alguna vez con la Cucafera o nos hemos maravillado con el majestuoso Lleó, así que es un placer y un orgullo poder contribuir a través de mi arte a la cristalización de la inmortalidad y belleza de nuestra tradición», afirma Anna Jové.

La diseñadora explica que cada par de zapatillas deportivas requiere un total de entre 15 y 20 horas de trabajo durante todo el proceso de creación, desde el primer esbozo en lápiz hasta la aplicación de la última capa de protección. Por este motivo, el artista destaca que «cada zapatilla deportiva será única y no habrá un par igual. Con este proyecto quiero demostrar que la tradición y la modernidad pueden ir juntas y que nuestra fiesta puede encontrar nuevos caminos para llegar mucho más allá».

Por su parte, el concejal jefe del área de Cultura del Ayuntamiento de Reus, Daniel Recasens, reconoce que «cuando Anna nos presentó el proyecto nos gustó mucho y desde Reus Cultura le quisimos dar todo nuestro apoyo. Estamos muy orgullosos de nuestro seguici festiu y que a partir de ahora esté en los pies de las personas es una idea que nos encanta y nos hace mucha gracia». Además, el concejal de Cultura hace valer el espíritu emprendedor de la iniciativa y la capacidad de «conectarse con la Fiesta Mayor y su valor patrimonial».

Precio y encargo

Las zapatillas deportivas del seguici festiu reusense están ya en venta con un precio de 160 euros para las versiones de adultos. En el caso de las tallas infantiles, tienen un precio de 110 euros las que sean de la medida 25 a la 34 y de 90 euros para los modelos de la medida 19 hasta la 25.

Para poder conseguir unas se pueden hacer los encargos a través del perfil de Instagram de Anna Jové, @annastyle2020, que cuenta con más de 123.000 seguidores. Además, la misma creadora de este calzado festivo comenta que «muy pronto» estarán también disponibles en puntos de venta físicos de la ciudad.