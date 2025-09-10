Pillados dos ladrones en Reus que habían robado cableado eléctrico del alumbrado público

Material decomisado en una operación de la Guardia Urbana contra el robo de cableado eléctrico.Ayuntamiento de Reus

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Guardia Urbana ha detenido a un hombre como presunto autor de un robo de cableado eléctrico del alumbrado público en la urbanización Mas Carpa. El robo tuvo lugar el lunes por la tarde y habrían causado daños valorados en más de 7.000 euros, según la denuncia presentada por la empresa concesionaria del servicio.

La colaboración vecinal y las gestiones practicadas por la Unidad de Proximidad, con el apoyo de patrullas del turno y el sistema de videovigilancia, los agentes han podido identificar, localizar y detener al presunto responsable. Igualmente, la Guardia Urbana ha podido identificar a un segundo presunto autor del robo, y mantiene abierta la operación policial para poder detenerlo.

La operación se inició el martes a raíz de una alerta vecinal informando de que el lunes se sustrajo cableado de las farolas ubicadas en las calles de Josep Maria Guix Sugranyes y del Mas de la Sena, y que el mismo vehículo implicado volvía a estar en el barrio donde dos personas estaban realizando trabajos en el alumbrado eléctrico.

Una patrulla de paisano de la Unidad de Proximidad comprobó los hechos e identificó los vehículos y los presuntos autores, los cuales se marcharon del lugar y se inició un seguimiento del vehículo a través de las cámaras de videovigilancia. Finalmente se localizó el vehículo y después de persecución a pie se procede a la detención de uno de los autores en la calle de Vilallonga.

Durante la actuación policial también se ha decomisado el vehículo en el que se desplazaban, y que contenía las herramientas necesarias para continuar con esta actividad delictiva.