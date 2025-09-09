Junts per Reus lamenta el aplazamiento y reformulación del Reus Music Festival

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El grupo municipal de Junts per Reus expresó su rechazo hacia la decisión de aplazar y reformular el Reus Music Festival, que estaba previsto que se celebrara los días 29, 30 y 31 de agosto en el Parc de la Festa. Se aplazó para el 25 de octubre, en una sola jornada.

Los juntaires consideran que este cambio ha perjudicado la imagen de la ciudad y evidencia la «preocupante falta de planificación y, sobre todo, una falta de liderazgo de la alcaldesa, Sandra Guaita, y del gobierno municipal». Además, también piden saber cómo se destinarán la aportación de 60.000 euros que el Ayuntamiento tenía previsto hacer en el festival que contaba con un presupuesto global de 350.000 euros.