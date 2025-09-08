La Mulassa de Reus celebra 300 años haciendo fiesta, bailando y recogiendo chupetes

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

Celebrar un cumpleaños siempre es un hecho que hace gozo e ilusión, pero decir que cumples ni más ni menos que 300 años hace mucha ilusión. Es el caso de uno de los elementos festivos más emblemáticos y queridos de la ciudad de Reus, especialmente para los niños; la Mulassa.

Encabezando a la comitiva de los gigantes de la ciudad, luce siempre la colgadura grana con el antiguo escudo de la ciudad de Reus mientras baila al ritmo de la música de fiesta mayor desde el año 1725. «La Mulassa de Reus ha tenido un recorrido excepcional y desde el grupo lo preferimos como si fuera un gigante», afirma Maria Besora, vocal de la junta de la Colla Gegantera de Reus.

Una celebración que vivirá su clímax este sábado 13 de septiembre por la tarde, durante la 24ª Trobada de Gegants en Reus en la plaza del Mercado, en que la Mulassa se convertirá en la protagonista tal como han decidido desde el grupo.

«Este año centraremos el encuentro en la Mulassa, queremos que tenga este protagonismo. Además, hemos conseguido encontrar otros elementos similares de otros lugares y tendremos un elemento de cada provincia que formarán parte de los diversos grupos invitadas», asegura Besora.

El chupete

No obstante, el momento más esperado del año se vivirá horas antes, durante la jornada matinal del 13 de septiembre, con la tradicional entrega del chupete de los niños y niñas de Reus a la Mulassa. La vocal de la colla gegantera reusense reconoce que la Mulassa siempre es la preferida entre los más pequeños de la ciudad: «Es muy querida por la ciudadanía, ya que encabeza los pasacalles, pero los chiquillos tienen una estima especial. Obviamente por|para el acto de darle el chupete, que es una manera muy bonita de despedirse de este, pero supongo que también por su aspecto. Es más baja que muchos otros elementos como los gigantes y también por|para los cascabeles. Cuando los padres acercan a los niños, estos siempre le tocan los cascabeles».

Ahora bien, la Mulassa ha tenido su evolución a lo largo de los años. La estructura original está expuesta al CIMIR, mientras que la que sale en pasacalle es una réplica. Además, según explica Besora, en sus inicios era una bestia diferente: «La figura del principio era diferente, interactuaba más con el público y perseguía a los niños. Ahora es un elemento mucho más amable, tranquilo y próximo. A lo largo de estos 300 años ha tenido este cambio de perfil, no sabría decir un momento exacto en qué cambió».

El motivo por el cual la Mulassa siempre ha acompañado a los gegants es desconocido. La bestia no cuenta con un protocolo específico, ya que forma parte del conjunto de los gegants de Reus. Por lo tanto, los portadores de gigantes y los mulassers visten la blusa azul, pantalones oscuros, faja negra, alpargatas con una rosa y llevan una toalla en el cuello.

La Mulassa volverá a estar presente al lado del resto de elementos festivos en esta Fiesta Mayor de la Verge de Misericòrdia, una que muy seguro será muy especial para ella.