Cultura
L'Orfeó Català, l'Escolania de Montserrat i el musical Gaudí, plats forts de la nova temporada d'activitats de Reus
La programació també inclou una nova producció de 'La flauta màgica' i el Concert d'Any Nou amb la Simfònica del Vallès
L'Associació de Concerts de Reus ha presentat aquest dilluns la nova temporada d'activitats 2025-2026, amb el lema 'Una temporada per a Gaudí(r)'. Dirigida per Marc Moncusí, es tracta d'una proposta "ambiciosa i plural". El concert de l'Orfeó Català, que actuarà per primer cop a la capital del Baix Camp sota direcció de Xavier Puig és un dels plats forts, així com el musical 'Gaudí' al Teatre Fortuny, que comptarà amb el pianista i compositor Albert Guinovart, l'Original SoundTrack Orchestra i el Cor Jove de l'Orfeó Català.
La programació també inclou el concert de la Schola Cantorum de l'Escolania de Montserrat i la nova producció de 'La flauta màgica' de Mozart o el tradicional Concert d'Any Nou amb l'Orquestra Simfònica del Vallès. En el Concert d'Any Nou hi participaran veus reconegudes com Sara Bañeras, Carol García, Óscar Encinas i Antonio Torres sota la direcció de Miquel Ortega.
Entre les actuacions de la temporada també destaquen recitals de solistes de renom com el Carles & Sofia piano duo, el clarinetista reusenc Oriol Estivill, i violinistes i pianistes de trajectòria internacional. Així mateix, s'han programat concerts amb el Quartet Telemann i amb l'Orquestra Camerata XXI-Ciutat de Reus. Com ja és tradició, l'entitat manté el seu compromís amb la solidaritat amb el Concert Solidari.
Enguany, el violinista Andrey Baranov i la violoncel·lista Meehae Ryo interpretaran el Doble Concert de Brahms, que servirà per recaptar fons a benefici de la Fundació Rosa María Vivar. "Hem volgut titular-la 'Una temporada per a Gaudí(r)', jugant amb la idea de gaudir i amb l’univers d’Antoni Gaudí, just en un any en què commemorem el centenari de la seva mort", ha indicat el director artístic i artífex del programa, Marc Moncusí.
"Un dels moments més especials serà la representació del musical Gaudí, però també hi haurà grans cites amb l’òpera, la música simfònica, la sarsuela i el millor talent internacional. Volem que cada concert sigui una experiència plena i significativa per a tots els públics", ha afegit.