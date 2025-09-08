Interrumpida la circulación ferroviaria entre Reus y Móra la Nova por una incidencia en la catenaria

Publicado por Efe Creado: Actualizado:

La circulación ferroviaria de la línea R15 se encuentra interrumpida entre Reus y Móra la Nova por una incidencia en la catenaria, según han informado Adif y Renfe. La incidencia afecta a los trenes que circulan entre Reus y Zaragoza. Personal de Adif está trabajando para solucionar la incidencia lo antes posible.

Se ha establecido un servicio alternativo por carretera. Los Bomberos han desplazado tres dotaciones para dar apoyo en la evacuación de 14 pasajeros que viajaban en un tren que ha quedado parado en zona segura, fuera del túnel, a unos seis kilómetros de la estación de Marçà-Falset y els Guiamets.