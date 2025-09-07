Un herido leve al chocar contra una rotonda y volcar en la C-14 en Reus

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Un conductor ha resultado herido leve esta madrugada en un accidente a la C-14, a la salida de Reus en dirección a Salou.

El vehículo ha enfilado una rotonda y ha quedado medio volcado, con un ocupante herido y tres personas más ilesas.

Los Bombers de la Generalitat han recibido el aviso a las 00.01 horas y se han desplazado hasta el lugar de los hechos con dos dotaciones del parque de Reus.

Los efectivos han desconectado las baterías del vehículo por seguridad, mientras que el herido ha sido atendido por los Mossos d'Esquadra y el Sistema de Emergencias Médicas (SEM).