Diari Més

Comercio

Reus empieza la 50.ª edición de 'Les Botigues al Carrer'

Un centenar de establecimientos participan hasta el 6 de septiembre en una de las citas comerciales más consolidadas de la ciudad

Fotografía de archivo de la 49.ª edición de ‘Les Botigues al Carrer’.

Fotografía de archivo de la 49.ª edición de ‘Les Botigues al Carrer’.Gerard Martí

Redacció Redacció
Publicado por
Redacció

Creado:

Actualizado:

A partir de hoy el centro de Reus vuelve a llenarse de vida, colores y oportunidades con la 50.ª edición de Les Botigues al Carrer. Cerca de un centenar de establecimientos de comercio, belleza y servicios del centro –tanto asociados como no asociados a El Tomb–, participan este año en una de las citas comerciales más consolidadas de la ciudad, que se alargará hasta este sábado 6 de septiembre. 

La campaña, que cuenta con la participación de la Unió de Botiguers de Reus y el apoyo de la Agència Reus Promoció, pretende marcar el final de la época de rebajas de verano y dar la bienvenida a la nueva temporada.

Este año la iniciativa llega también con una nueva edición de los puntos de libro de Pere i la Coia. Estos se repartirán en los establecimientos participantes y asociados a El Tomb, y serán exclusivos entre la clientela.

Además, durante estos cuatro días, entre las 17.30 y las 20.30 horas, los más pequeños también podrán divertirse en la calle Salvador Espriu, que acogerá varias actividades familiares y juegos pensados para aprender sobre sostenibilidad y fomentar la creatividad, la autonomía y la cooperación.

50 premios directos a través de la APP de El Tomb

Los 50 primeros clientes que, durante los cuatro días de la campaña, lean 3 códigos QR de 3 establecimientos diferentes participantes y asociados a El Tomb de Reus, se llevarán un premio directo ofrecido por los establecimientos asociados. El listado de establecimientos se puede consultar en la APP de El Tomb: https://bit.ly/el-tomb-de-reus.

Una vez más, desde la entidad organizadora remarcan que este acontecimiento pretende ser «mucho más que una campaña de descuentos» y convertirse «en una gran fiesta del comercio que invita a todo el mundo a salir, pasear y disfrutar del ambiente único del centro de Reus».

tracking