Reus empieza la 50.ª edición de 'Les Botigues al Carrer'

A partir de hoy el centro de Reus vuelve a llenarse de vida, colores y oportunidades con la 50.ª edición de Les Botigues al Carrer. Cerca de un centenar de establecimientos de comercio, belleza y servicios del centro –tanto asociados como no asociados a El Tomb–, participan este año en una de las citas comerciales más consolidadas de la ciudad, que se alargará hasta este sábado 6 de septiembre.

La campaña, que cuenta con la participación de la Unió de Botiguers de Reus y el apoyo de la Agència Reus Promoció, pretende marcar el final de la época de rebajas de verano y dar la bienvenida a la nueva temporada.

Este año la iniciativa llega también con una nueva edición de los puntos de libro de Pere i la Coia. Estos se repartirán en los establecimientos participantes y asociados a El Tomb, y serán exclusivos entre la clientela.

Además, durante estos cuatro días, entre las 17.30 y las 20.30 horas, los más pequeños también podrán divertirse en la calle Salvador Espriu, que acogerá varias actividades familiares y juegos pensados para aprender sobre sostenibilidad y fomentar la creatividad, la autonomía y la cooperación.

50 premios directos a través de la APP de El Tomb

Los 50 primeros clientes que, durante los cuatro días de la campaña, lean 3 códigos QR de 3 establecimientos diferentes participantes y asociados a El Tomb de Reus, se llevarán un premio directo ofrecido por los establecimientos asociados. El listado de establecimientos se puede consultar en la APP de El Tomb: https://bit.ly/el-tomb-de-reus.

Una vez más, desde la entidad organizadora remarcan que este acontecimiento pretende ser «mucho más que una campaña de descuentos» y convertirse «en una gran fiesta del comercio que invita a todo el mundo a salir, pasear y disfrutar del ambiente único del centro de Reus».