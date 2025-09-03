BS Formaciones Adhesivas arranca un curso internacional de tecnología industrial en Reus

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La empresa BS Formaciones Adhesivas, instalada recientemente en el centro de empresas Redessa Cepid al Parc Tecnològic i d'Innovació del Tecnoparc de Reus, inició ayer martes 2 de septiembre por la mañana una actividad formativa con una sesión dirigida a supervisores e instaladores en aplicaciones industriales de tecnología adhesiva.

Este programa formativo reunirá a una cuarentena de profesionales de España, Portugal y América del Sur provenientes de las principales empresas manufactureras y proveedores presentes en diferentes sectores como son el ferrocarril, el naval o la automoción, entre otros. De esta manera dieron el tiro de salida a un calendario de formaciones que se llevarán a cabo tanto en las instalaciones de Redessa como in situ en las empresas colaboradoras.

El concejal del área de Promoción Económica, Innovación y Conocimiento del Ayuntamiento de Reus y consejero delegado de Redessa, Josep Baiges, destacó durante el acto de inauguración del programa que la presencia de empresas como BS Formaciones Adhesivas al ecosistema de Redessa «refuerza el posicionamiento de Reus como referente en innovación industrial».

«A través de la formación y la transferencia de conocimiento, contribuimos a capacitar talento en sectores estratégicos para el futuro de nuestra economía», añadió el consejero delegado de Redessa.

Esta formación se enmarca en la adaptación de diferentes normativas de alcance internacional, como la EN17460, ISO21368 o la TLA-0023, que clasifican las uniones, adhesivas según el nivel de seguridad de la unión. El uso de adhesivos es una alternativa tecnológica avanzada que permite mejorar la seguridad, reducir el peso y contribuir a la sostenibilidad.

BS Formaciones Adhesivas es una consultoría en tecnología adhesiva que contribuye a la capacitación de profesionales en sectores industriales de alta exigencia. Además, es socio internacional del centro de entrenamiento de Fraunhofer IFAM para las formaciones European Adhesive Bonder (EAB), European Adhesive Specialist (EAS) y cursos de actualización para coordinadores y operarios, obligatorios, cada dos años y recomendables anualmente, incluido el European Adhesive Engineer (EAE).