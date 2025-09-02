El Goldwing Club Catalunya pretende expandirse en la demarcación de Tarragona

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

El Goldwing Club Catalunya busca expandir su influencia en la demarcación de Tarragona y ofrecer un espacio de encuentro para aquellos fanáticos del modelo de turismo de Honda. Una motocicleta que se ha convertido en todo un mito en sus 51 años de historia desde que se empezara a fabricar el año 1974 y Cataluña también ha sido un espacio donde ha sido acogida por aficionados a las dos ruedas.

«El bum del modelo fue con la 1.500 cc de seis cilindros que fabricaron a partir del año 88 en adelante y que la convierte en la motocicleta más rutera del mundo, incluso más que las BMW. Ofrecen un gran confort y te puedes hacer 1.000 kilómetros sin descanso a poner gasolina y como si fueras en un sofá», destaca al presidente de la entidad, Jesús Martín.

No obstante, aunque esta afición por este modelo japonés se haya establecido en Cataluña, por lo visto no ha sido tan fuerte en la demarcación de Tarragona. «Está un poco desequilibrado el tema. En Barcelona y Gerona la entidad se conoce mucho y tenemos muchos miembros, pero aquí en Reus y Tarragona no tenemos tanta gente y lo queremos impulsar, para que así aquella gente que se compre una Goldwing vea que no están solos», apunta Miquel Macià, encargado de la entidad en Tarragona.

Por este motivo, han ido llevando a cabo actividades en la capital del Baix Camp y su territorio. La más destacada de este año ha sido el pasado abril cuando estuvieron presentes en el Salón de la Moto de Reus, donde expusieron una edición especial de la Honda Goldwing 40 aniversario y reunieron a una cincuentena de motoristas participantes.

«Después de la pandemia buscamos lugares fuera de Barcelona para reunirnos, ya que estábamos demasiado concentrados allí. A raíz de eso hemos empezado a conocer gente de lugares como Reus o Salou, en el cual damos apoyo porque nosotros hacemos acuerdos con fabricantes y tiendas de motos por temas de recambios», afirma Martín.

Además, el presidente comenta que no son un «club cerrado» y que la gente puede participar de las actividades sin ir con una Goldwing: «Si les gusta, ya se la comprarán». La siguiente actividad fuerte en el territorio será en Cambrils con una fiesta country los días 17, 18 y 19 de octubre y con visitas a municipios del territorio como Prades o Riudoms.