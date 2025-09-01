Muere el reusense Víctor Terradellas, exresponsable de relaciones internacionales de CDC

El exsecretario de relaciones internacionales de Convergencia Víctor Terradellas después de declarar por supuestas subvenciones irregulares de la Diputación de Barcelona, en la Ciudad de la Justicia.ACN

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El empresario y exresponsable de relaciones internacionales de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) Víctor Terradellas ha muerto este domingo en Tarragona a los 62 años, después de un ictus que no pudo superar.

El político independentista promovió la internacionalización del 'procés' a través de la Fundación CatMon y fue investigado por la supuesta trama rusa, que finalmente fue archivada por la sala de lo penal del Tribunal Supremo. En el marco de este caso 'Volhov', fue detenido en el año 2018, acusado de mantener contactos con el Kremlin antes de la declaración unilateral de independencia del 2017.