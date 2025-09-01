Arrancan las obras para rehabilitar nueve edificios del barrio Fortuny de Reus, financiados mayoritariamente con fondos europeos

Operarios en una grúa trabajando en las obras de rehabilitación de uno de los nueve edificios del barrio Fortuny de Reus.

Las obras de rehabilitación de nueve edificios del barrio Fortuny de Reus han arrancado este lunes. Los trabajos de la primera fase servirán para mejorar la eficiencia energética de las 80 viviendas con el aislamiento en las fachadas y cubiertas así como con la instalación de una treintena de placas fotovoltaicas. Estas permitirán reducir el consumo de energía primaria no renovable entre un 50 y un 65%.

La actuación tiene un coste de 2,4 millones de euros, de los que 1,4 provienen de fondo europeos, unos 800.000 del Ayuntamiento y los vecinos aportan un 5%. La intervención está prevista que esté terminada en junio de 2026. Con respecto a la segunda fase consistirá en mejorar la accesibilidad con la colocación de ascensores y supondrá una inversión de unos 2,5 millones.