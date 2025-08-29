El Ayuntamiento de Reus se desmarca de la gestión del Reus Music Festival

Fotografía de archivo de la primera edición del Reus Music Festival en el Parc de la Festa.Cedida

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Reus se desmarca de la gestión del cambio de fecha y formato del Reus Music Festival y advierte que sólo dará apoyo si «la nueva propuesta tiene garantías que cumple el espíritu y el nivel que una ciudad como Reus merece».

Así lo expresaron a través de un comunicado publicado ayer jueves 28 de agosto donde aseguran que continúan atentos a «cómo se acaba desarrollando para que no perjudique a la imagen de la ciudad, referente en materia cultural, ni a las personas que habían confiado en el cartel inicial y habían adquirido entradas».

Esta reacción llega después de que en los últimos días las agencias de management Luup Records y ÈXITS, que representan a The Tyets, Els Catarres y Triquell, artistas que formaban parte del cartel inicial, criticaran que en ningún momento la decisión de aplazar el acontecimiento había sido por causas de «fuerza mayor» y acusaban a la dirección del festival de intentar «eludir sus obligaciones» con el fin de «reducir costes».

En principio, la nueva fecha escogida por el festival es el 25 de octubre, con una reducción de tres días a sólo uno. Ante este hecho, los representantes de los artistas expresaron que «los grupos no tienen ninguna responsabilidad al no poder actuar en la población de Reus, ya que tenían el firme compromiso de actuar cuando estaba previsto por contrato».

A cierre de la edición de este jueves de este rotativo la dirección del Reus Music Festival todavía no se ha expresado con respecto a estas afirmaciones ni ha comunicado cuál será el nuevo cartel musical del acontecimiento.