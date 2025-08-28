Diari Més

‘Les Botigues al Carrer’ volverán una vez más a Reus entre los días 3 y 6 de septiembre

La 50.ª edición contará con un centenar de establecimientos participantes

Fotografía de archivo de la 49.ª edición de ‘Les Botigues al Carrer’.

Fotografía de archivo de la 49.ª edición de ‘Les Botigues al Carrer’.Gerard Martí

El Tomb de Reus celebra entre los días 3 y 6 de septiembre la 50.ª edición de ‘Les Botigues al Carrer’, en las que participarán cerca de un centenar de establecimientos de comercio, belleza y servicios del centro. Esta campaña, que cuenta con la participación de la Unió de Botiguers de Reus y el apoyo de la Agència Reus Promoció, pretende marcar el final de la época de rebajas de verano y dar la bienvenida a la nueva temporada.

Una vez más, desde la entidad organizadora remarcan que este acontecimiento pretende ser «más que una campaña de descuentos» y convertirse «en una gran fiesta del comercio que invita a todo el mundo a salir, pasear y disfrutar del ambiente único del centro de Reus».

Además, durante estos cuatro días, entre las 17.30 y las 20.30 horas, en la calle Salvador Espriu los más pequeños podrán divertirse y aprender sobre sostenibilidad con juegos que fomentan la creatividad, la autonomía y la cooperación.

Por otro lado, los primeros cincuenta clientes que durante la campaña lean tres códigos QR de tres establecimientos diferentes participantes y asociados al Tomb de Reus se llevarán un premio directo ofrecido por los establecimientos asociados.

