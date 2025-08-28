‘Les Botigues al Carrer’ volverán una vez más a Reus entre los días 3 y 6 de septiembre

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Tomb de Reus celebra entre los días 3 y 6 de septiembre la 50.ª edición de ‘Les Botigues al Carrer’, en las que participarán cerca de un centenar de establecimientos de comercio, belleza y servicios del centro. Esta campaña, que cuenta con la participación de la Unió de Botiguers de Reus y el apoyo de la Agència Reus Promoció, pretende marcar el final de la época de rebajas de verano y dar la bienvenida a la nueva temporada.

Una vez más, desde la entidad organizadora remarcan que este acontecimiento pretende ser «más que una campaña de descuentos» y convertirse «en una gran fiesta del comercio que invita a todo el mundo a salir, pasear y disfrutar del ambiente único del centro de Reus».

Además, durante estos cuatro días, entre las 17.30 y las 20.30 horas, en la calle Salvador Espriu los más pequeños podrán divertirse y aprender sobre sostenibilidad con juegos que fomentan la creatividad, la autonomía y la cooperación.

Por otro lado, los primeros cincuenta clientes que durante la campaña lean tres códigos QR de tres establecimientos diferentes participantes y asociados al Tomb de Reus se llevarán un premio directo ofrecido por los establecimientos asociados.