Los coches vuelven a transitar por la calle Ample de Reus a la espera del inicio de la segunda fase de obras

Los coches y motocicletas volvían a circular por la calle Ample para acceder al paseo Mata ayer domingo 24 de agosto. A pesar de la presencia todavía de material de construcción, vallas y señalización por el entorno del tramo entre el paseo Mata y la calle de Francesc Bartrina, durante la jornada dominical y con la calzada finalizada los vehículos se movían con total normalidad por la vía que desde el mes de febrero ha sido cortada por las obras de reordenación urbanística. De esta manera, la primera fase de las obras se puede dar por casi acabada un mes más tarde de lo que estaba previsto por culpa de los retrasos por climatología adversa.

El resultado de esta primera fase, que afectaba al tramo entre la plaza del Víctor y el paseo Mata, luce tal como estaba previsto; todo el vial ha quedado al mismo nivel y la zona azul de aparcamiento ha quedado eliminada, dando más espacio en las aceras. Un resultado que pretende dar prioridad al peatón por encima del vehículo, parecido a las remodelaciones que se han hecho en otras calles del centro en los últimos años como es el caso del arrabal de Santa Anna.

Ante esta situación el tiempo acabará dictando si es una buena medida o no, sin embargo, de momento, se mantienen las opiniones contrapuestas de vecinos y comerciantes. Por un lado, los que defienden que las ciudades se tienen que adaptar a un nuevo modelo de movilidad más sostenible dando prioridad a los peatones por encima de los vehículos, como Xavier Pàmies, propietario del ADN Sistaré. Por otro lado, vecinos consultados por el Diario Más lo ven con escepticismo o cuestionan si era necesario hacer la inversión. «Eliminar las plazas de aparcamiento no sé si es bueno. Mucha gente venía en coche a los comercios, aparcaba un momento para recoger lo que sea y se marchaba. Veremos cómo va la cosa ahora», comenta Roser, vecina de la zona Reus Nord. Ahora, por lo visto, esta imagen se repetirá con los vehículos parados sobre el pavimento donde antes había las plazas de aparcamiento.

¿Y ahora qué?

No obstante, la reordenación urbanística de la calle Ample no ha hecho nada más que cerrar un capítulo. Según estaba previsto, las obras de la primera fase acabarían en el mes de julio con el fin de, durante el mismo verano, dar paso a la segunda fase que reformaría la calle Ample entre la plaza del Víctor y la plaza de la Libertad. Según adelantó el Diario de Tarragona, la segunda fase tendría que empezar este septiembre. Una actuación que según la previsión inicial tendría que tener una duración de tres meses. A la vez, se prevé que en poco tiempo finalice la intervención en la calle Alt de Sant Josep, que todavía continúa cortado al tráfico.

Al mismo tiempo, no hay que olvidar que todavía queda una tercera fase, la cual afectará a la plaza de la Libertad y la plaza del Pintor Fortuny. Según las previsiones iniciales, esta tendría que empezar en el mes de octubre y tendría una duración de cinco meses. En este caso la superficie dedicada al peatón también incrementaría y se introducirían hasta 330 metros cuadrados de zona verde.