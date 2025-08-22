Vox presentará un plan para «fomentar y proteger» el comercio local y la economía de Reus

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Vox presentará un plan integral para «fomentar y proteger» el comercio local en Reus. El portavoz del grupo municipal, Javier Vaquero, afirma que «el comercio local es motor económico y social de Reus». «Cada cierre de una tienda histórica es una pérdida para nuestros vecinos y nuestra cultura», añade.

El plan incluiría medidas como «reducir impuestos, eliminar trabas burocráticas y garantizar la seguridad en las calles». «Proteger nuestro comercio es proteger nuestra economía y nuestra entidad», concluye el portavoz del Vox en Reus, subrayando que quiere trabajar del brazo con los comerciantes para «recuperar la actividad económica y preservar el carácter propio de la ciudad».

Por su parte, el diputado en el Parlament de Catalunya Javier Ramírez subraya que «los reusenses merecen un gobierno que defienda a los suyos, no que premie la competencia desleal ni promueva a un modelo que empobrece la ciudad». Los dos también consideran que la implantación de la Zona de Bajas Emisiones y los «altos impuestos» comportan el cierre de negocios.