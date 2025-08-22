Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La fotoperiodista Laia Solanellas es la autora del cartel de la Diada Castellera del Mercadal 2025, que presenta múltiples fotografías del encuentro. «Estamos muy satisfechos con la elección y agradecemos que haya querido aceptar el encargo, creemos que tenemos un gran cartel y que representa todas las emociones que se viven aquella tarde en la plaza del Mercadal», expresa Aura Altés, presidenta de los Xiquets de Reus.

Solanellas explica que la propuesta era plasmar qué significaba para ella esta jornada. «Después de muchos años de hacer fotografías en la Diada del Mercadal, fue fácil encontrar imágenes que reflejaran emociones, pequeños momentos que se viven durante aquella tarde, que hacen tener los nervios a flor de piel, no sólo a los espectadores, sino también como fotógrafa», afirma.

La 17.ª edición de la Diada del Mercadal tendrá lugar el 4 de octubre, a partir de las 17 h., y participarán los Capgrossos de Mataró, la Colla Vella dels Xiquets de Valls, los Castellers de Vilafranca, la Colla Joves Xiquets de Valls y los Xiquets de Reus.