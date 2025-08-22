Reus adjudica la adecuación del solar de la calle Astorga que acogerá nuevos huertos urbanos

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Reus ha adjudicado a Construccions Vinaixa SA el contrato de obras de adecuación de un solar en la calle Astorga para destinarlo a 21 nuevas parcelas de huertos urbanos. Los nuevos huertos complementarán la oferta actual de 25 parcelas en los barrios de Sol i Vista e Immaculada, y a las 10 del barrio Gaudí. La actuación se enmarca en el proyecto RENATUReus.

El proyecto de huertos urbanos define un espacio comunitario de cultivo ecológico, sin el uso de productos químicos ni pesticidas, con el mínimo consumo de agua y una siembra sin semillas modificadas genéticamente. El proyecto se basa en el sistema de plantación en caballón, que con el mínimo mantenimiento aporta la máxima productividad de la tierra.

Los futuros huertos se organizan en puestos de 1,5m de anchura y 6 de largo. Están pensados para que cada persona usuaria tenga 4 piezas del suelo. La plantación se organiza por familias de cultivos y se planta cada año en una en cada pieza, con un ciclo de rotación de cuatro años. La rotación favorece el rendimiento y el control de plagas.

El compuesto es estiércol de granja, de gallina, de cabra o restos vegetales como la paja, etc, material rico en materia orgánica. La alta fertilidad de este sustrato permite que las plantas se siembren en mayor densidad que en un huerto ecológico convencional

El proyecto de huertos urbanos de la calle Astorga busca también beneficios comunitarios. Por este motivo se ha diseñado un espacio de descanso y de encuentro. Dispondrá de un espacio de sombra, vegetación, lavabo adaptado.

El proyecto también ha trabajado la vegetación de todo el entorno para crear un espacio naturalizado, fresco, confortable y sostenible. El diseño de los huertos incluye la delimitación del solar, la preparación el terreno con tierras vegetales adecuadas para la plantación, el equipamiento para la acequia y el procesado de los restos vegetales, la preinstalación de alumbrado y alcantarillado. Se instalará una valla perimetral vegetal arbustiva de bajas necesidades hídricas, que acompañará a todo el perímetro naturalizado, que incorporará una zona de sombra con árboles de hoja caduca, para dar sombra en las zonas comunes de los huertos.

El contrato para la adecuación del solar se ha adjudicado un presupuesto de licitación de 117.097,13 euros.

La concejalía de Relaciones Ciudadanas ha organizado encontradas informativas para presentar el proyecto de los nuevos huertos de la calle Astorga a las entidades vecinales de los barrios Montserrart, Parcel·les Cases, Fortuny, de Comunalitat Sud y del Districte 5.º.

El conjunto de las actuaciones planteadas tiene un calendario previsto de julio de 2023 a diciembre de 2025. El presupuesto total de las actuaciones es de 4.210.526,32, de los cuales el 95% será financiado por los fondos europeos.