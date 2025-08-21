Una avería en un tren obliga a evacuar a unos 40 pasajeros y a cubrir el servicio entre Lleida y Reus por carretera

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Un tren de la línea R14 que iba en dirección a Lleida se ha quedado parado a unos 400 metros de la estación de Vinaixa (las Garrigues), este jueves hacia las 2 del mediodía. Los Mossos han evacuado a los 40 pasajeros que viajaban hasta la estación, desde donde han podido continuar el trayecto en tren ya que había otro convoy en las instalaciones.

Ahora bien, como el tren ha quedado averiado en las vías, se ha establecido un servicio alternativo por carretera entre Lleida y Reus, de manera que los pasajeros de la línea tienen que hacer este tramo en autocar hasta que se pueda retirar el convoy, informan desde Renfe.