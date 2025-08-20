Aprobada definitivamente la modificación urbanística del barrio de Carme de Reus

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Reus ha dado por finalizada la tramitación de la modificación urbanística que da el pistoletazo de salida a un nuevo proyecto de mejora de la accesibilidad, los espacios públicos y la vivienda con protección pública en el barrio del Carme. El Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya publicó el lunes 18 de agosto el acuerdo de Comisión de Territori del pasado 22 de julio con el cual se aprobó de manera definitiva la modificación puntual de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Reus que da continuidad al proceso de regeneración urbana del barrio del Carme.

El acuerdo tiene que permitir culminar la mejora de la conectividad del barrio del Carme, la creación de una nueva plaza y la construcción de vivienda de protección pública; y se suma a la modificación urbanística en marcha fruto del convenio firmado entre el Ayuntamiento, el Incasòl y el CatSalut, para hacer realidad el proyecto de regeneración urbana, dotación de vivienda protegida y construcción de un aparcamiento público y de un Centro de Atención Primaria en torno a las calles Sant Benet, Closa de Freixa y Bisbe Grau.

El Ayuntamiento de Reus aprobó de manera inicial la modificación del plan general en sesión plenaria del 17 de mayo de 2024. En concreto, la nueva modificación urbanística afecta a las áreas del Barrio del Carme: PAU 5, PAU 11 y la isla definida por las calles Louis Braïlle, Sant Gaietà, Vapor Vell y Gornals.

Pasaje entre las calles de Sant Jaume y del Vent

El proceso de regeneración urbana en el barrio del Carme prevé mejorar la conectividad con un pasaje que tiene que comunicar la calle del Vent con el nuevo conjunto urbano en torno a la plaza del Bisbe Grau.

El pasaje previsto entre las calles de Sant Jaume y del Vent amplía su sección de 5m a 10,5m en el punto más estrecho. Será una rendija de luz en un tejido urbano muy denso y de calles estrechas; y facilitará la continuidad entre la calle del Àguila y la calle de la Closa de Freixa. Mejorar la conectividad y generar nueve espacios públicos favorecerá la relación de los habitantes del barrio.

Nueva plaza

La modificación del plan general aprobar afecta también la isla definida por las calles de Louis Braïlle, de Sant Gaietà, de Vapor Vell y de Gornals. La modificación recoge la voluntad de los escritos presentados por la asociación de vecinos del barrio, solicitando el mantenimiento de los edificios y las viviendas existentes.

El espacio libre se reubica y la plaza se situará en una posición más céntrica del barrio, en la esquina de las calles de Güell Mercader y de Gornals, delimitada por la prolongación del calles de Sant Gaietà y la nueva edificación prevista. El nuevo espacio libre tiene forma rectangular y una superficie superior a la prevista inicialmente.