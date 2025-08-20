Adjudicadas las obras de la primera fase de la remodelación de la calle del Doctor Ferran de Reus

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Reus ha adjudicado a Construcciones Vinaixa SA el contrato de obras para ejecutar la primera fase del proyecto de remodelación de la calle del Doctor Ferran. La obra busca acabar con el mal estado actual que presenta la vía con una solución que introduce criterios de accesibilidad, movilidad sostenible y pacificación del tráfico, especialmente en torno a la escuela General Prim; y al mismo tiempo apuesta por una calle más amable y más verde. El presupuesto de adjudicación de las obras de la Fase 1 de 428.737,14 euros.

Las obras se ejecutarán en dos fases. La primera compran entre la avenida de los Països Catalans y la calle de Roger de Belfort. En un primer tramo la calle será de plataforma única, entre la avenida de Països Catalans y la calle Lepant donde está la escuela General Prim. Un segundo tramo, entre calle Lepant y la calle de Roger de Belfort, será a 2 niveles, con calzada y aceras diferenciadas y pasos de peatones adaptados.

La fase 2 afectará al tramo entre la calle de Roger de Belfort y el paseo de Sunyer. Les características del vial darán continuidad en el tramo previo, a dos niveles, con calzada y aceras diferenciadas y pasos de peatones adaptados.

El proyecto apuesta por dar en la calle una imagen más verde y más amable. En total se plantarán 44 árboles nuevos, 25 de los cuales en la primera fase. La plantación de arbolado, además de la sombra, aportará mejor calidad de vida al vecindario la calle, y sigue los objetivos del proyecto Reus Respira. Además, se plantarán varias tipologías de árboles para evitar que futuras plagas afecten a la totalidad del arbolado de la calle.

Igualmente, el proyecto mejora el alumbrado público. En la 1.ª fase se pasará de los 7 puntos de luz actuales a un total de 19, mejorando el alumbrado de la calle así como la eficiencia energética. Los puntos de luz se colocarán más bajos que los actuales para minimizar las molestias en el vecindario de las primeras plantas de los edificios de calle.