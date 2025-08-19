El Ayuntamiento de Reus formaliza las obras del Centro Católico por 2,3 MEUR

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Reus, Daniel Recasens, defiende que el proyecto de reforma del Centro Católico avanza «razonablemente bien» después de que se haya formalizado el contrato de obras por un importe de 2.336.274,41 euros.

En declaraciones a Diari Més, el titular del área de Cultura se muestra optimista y esperanzado para que las obras empiecen lo antes posible: «Lo que sabemos seguro es que este mandato nos permitirá ver un nuevo espacio escénico en la ciudad».

Por otro lado, con respecto al debate sobre cómo se llamará el lugar, Recasens opina que «el nombre no hace la cosa», pero que «el Bravium es el teatro y la entidad que lo ha ocupado durante mucho tiempo. Por lo tanto, el teatro en sí es el Bravium, pero el edificio había sido históricamente el Centro Católico y el espacio no será solo uno u otro».

Por este motivo, considera que será necesario un consenso para establecer un nombre. Por otra parte, asegura que ya están trabajando en cuál tendrá que ser la fórmula contractual con el Bravium.

«Lo hemos dicho desde el primer momento; el Bravium estaba y estará. Es una entidad histórica que ha hecho un trabajo muy importante. Ahora tendremos que encontrar la nueva manera de relacionarnos para evitar perder ninguna sábana en esta colada y para garantizar la función que tiene que tener este espacio como obrador escénico», afirma el concejal de Cultura.