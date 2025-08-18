Reus invierte más de 100.000 euros para la renovación del alumbrado en el casco antiguo y el tomb de ravals

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Reus continúa con la renovación del alumbrado público de la ciudad, ahora en el casco antiguo y el tomb de ravals. El Ayuntamiento ha adjudicado a la empresa SECE S. A. el contrato de obras de mejora del alumbrado público de 50 calles y plazas del casco antiguo y el tomb de ravals. El proyecto contempla el recambio de 470 luces por modelos de tecnología led, más eficientes. El contrato se ha adjudicado con un presupuesto de 113.093,47 euros (IVA incluido).

La actuación da continuidad a las actuaciones de mejora del alumbrado ejecutadas hasta ahora en diferentes puntos de la ciudad, y se enmarca en el despliegue del Plan de Alumbrado 2024. La concejalía de Vía Pública trabaja actualmente en el Plan de Alumbrado 2025, con mejoras en otros barrios con un presupuesto de 200.000 euros.

El ámbito de actuación del contrato adjudicado ahora se concentra en los conjunto de viales y espacios públicos del casco antiguo y vuelco de arrabales. Los nuevos modelos de luces son más eficientes que los actuales, tienen una vida útil superior, y permiten mejorar la iluminación de la vía pública, con una luz más uniforme y reduciendo el consumo eléctrico.

Igualmente, la actuación de renovación del alumbrado prevé mejorar también la seguridad y la resolución de incidencias y averías de las instalaciones. Para la realización de las obras se establece un plazo de ejecución de 3 meses a partir de la adjudicación del contrato. Para la realización de las obras se establece un plazo de ejecución de 3 meses a partir de la adjudicación del contrato.