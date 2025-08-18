Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Agentes de los Mossos d'Esquadra de la comisaría de Reus detuvieron el lunes pasado en la capital del Baix Camp a un hombre de 38 años como presunto autor de ocho robos con fuerza, seis de ellos en grado de tentativa.

La detención es fruto de la combinación de vigilancia policial y la colaboración ciudadana. Los hechos empezaron el 9 de agosto, cuando un vecino alertó a la policía sobre dos hombres de que se comportaban de manera sospechosa en la zona, anotando datos de los vecinos y observando movimientos.

A partir de la información facilitada, los Mossos iniciaron un servicio de paisano y vigilancia en vehículo no logotipado. Así, sobre las 20.00 horas del 11 de agosto, localizaron a un hombre que coincidía plenamente con la descripción del sospechoso. De hecho, llevaba la misma ropa y se encontraba sentado en un banco controlando las entradas y salidas.

Los robos investigados se habían producido entre el 9 y el 11 de agosto en diferentes calles de la urbanización Aigüesverds y zonas limítrofes de Reus. Algunos de los hechos fueron frustrados gracias a la activación de sistemas de alarma y a la rapidez de la policía, mientras que dos de los hechos fueron consumados.

Las gestiones de investigación y el análisis de las imágenes facilitadas por los afectados permitió acreditar que todos los hechos fueron cometidos por la misma persona.

El detenido pasó el miércoles pasado a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Reus, y la investigación continúa abierta para determinar la implicación en otros hechos similares.