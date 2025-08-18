Crece un 20% la presencia en los barrios de la Comisaría Móvil de la Guardia Urbana de Reus

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Comisaría Móvil de Proximidad de la Guardia Urbana de Reus hizo el año pasado un total de 1.580 servicios, según datos de la última convocatoria de la Junta Local de Seguridad. La presencia del servicio de proximidad creció un 20% respecto el año anterior, con 263 servicios más, cuando se realizaron 1.317 servicios.

La Comisaría Móvil de Proximidad facilita el acercamiento de la policía a la ciudadanía y a los barrios, y llega a las zonas de la ciudad donde el Ayuntamiento no dispone de un local adecuado para abrir una estable. La furgoneta de la Guardia Urbana se estaciona visiblemente en espacios estratégicos de la ciudad. La patrulla asignada realiza el servicio a pie por los alrededores, combinando las funciones de patrullaje con los servicios de la comisaría externa donde se podrá hacer gestiones de manera más discreta.

Los horarios y la frecuencia de la comisaría móvil en cada barrio o zona, depende de las características especificas de cada lugar. Por norma general, se hace una planificación semanal de ubicación, aunque es posible que esta planificación se vea variada por las circunstancias y el día a día. Siempre que es posible, la ubicación de la furgoneta se comunica a los representantes de los barrios o de las asociaciones de vecinos para que puedan colaborar en la difusión del servicio.

La Comisaría Móvil de Proximidad permite: la recogida de denuncias y de información y ser punto de referencia, donde la ciudadanía, cuando se le plantee un problema o duda, pueda recurrir al asesoramiento policial de manera más accesible y rápida que en una comisaría convencional.

La incorporación de nuevos agentes en la plantilla de la Guardia Urbana tiene que permitir reforzar el servicios de proximidad del cuerpo de seguridad municipal.