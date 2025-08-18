Clausuran un parking en Reus después de un incendio esta madrugada

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

El parking comunitario situado en la calle Pere de Lluna de Reus ha quedado clausurado después de un incendio esta madrugada del lunes. Los pasado a las 02.26 horas y se han movilizar nueve dotaciones de los Bombers de la Generalitat.

Los cuerpos de emergencias han localizado el fuego en dos vehículos que se encontraban estacionados en el aparcamiento interior de dos plantas. Como consecuencia el humo ha afectado a todo el parking.

Los bomberos han procedido a la extinción del fuego y a la ventilación de las dos plantas. También han supervisado la escalera y las viviendas superiores. Algunos de los pisos se habían quedado sin suministro eléctrico. Según ha podido saber Diari Més, durante la mañana del domingo la compañía eléctrica se había desplazado al bloque de pisos por una incidencia en el suministro.

Como consecuencia del fuego, el parking ha quedado clausurado y los vecinos no pueden retirar sus vehículos del interior por peligro de hundimiento. Uno de los falsos techos ha quedado afectado y es peligroso. Los bomberos han precintado las zonas no accesibles. También han hecho saneamiento, por la caída de cascots y bajantes.