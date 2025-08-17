La Unió de Botiguers de Reus impulsa una audioguía para vincular arte y escaparates

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Unió de Botiguers de Reus (UBR) ha puesto en funcionamiento su nueva audioguía. Con el título Ruta entre arte y escaparates, se presenta como una iniciativa que pretende poner de relieve el comercio local a través de un recorrido entre el modernismo y los expositores.

Con esta actuación, la entidad comercial busca atraer turistas que vienen a pasar sus vacaciones en la costa o directamente en la capital del Baix Camp, a fin de que puedan descubrir, además de la cultura y la arquitectura, la vertiente comercial de la ciudad.

Para dar a conocer la campaña, se repartirán folletos informativos en las oficinas de turismo de Reus, así como en puntos estratégicos de Cambrils, Salou y la Pineda, disponibles en catalán, castellano, inglés y francés. Asimismo, los asociados a la entidad tendrán un adhesivo visible desde donde se podrá acceder, a través de un código QR, a la página www.experienciareus.cat, con los audios distribuidos por zonas.

Les áreas en que se divide la audioguía son la plaza del Mercadal; la calle y el arrabal de Jesús; la plaza de Prim; la calle de Sant Joan; las calles de Monterols y de Llovera; el arrabal de Santa Anna; los arrabales de Martí Folguera, de Robuster, de Sant Pere y del Pallol; las calles Major y del Hospital y las Peixateries Velles; la plaza de les Basses y las calles Galera y Galanes; la avenida de Prat de la Riba; y las calles Ample, de Sant Vicenç y de Santa Anna y la plaza de la Llibertat.