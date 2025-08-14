Cortes de tráfico en la calle de Josep Maria Arnavat i Vilaró con motivo de las obras del complejo Riera

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El próximo lunes 18 de agosto se cortará la circulación de vehículos en la calle de Josep Maria Arnavat i Vilaró de Reus con motivo de la ejecución de la obra del complejo de vivienda social, aparcamiento público y equipamiento municipal de la Riera.

El Servicio de Movilidad y Circulación de la Guardia Urbana informa de que el vial estará cortado al tráfico entre las 8:00h del día 18 hasta las 20:00h del día 20. La afectación se repetirá entre las 8:00h del lunes 25 de agosto y las 20:00h del día 26.

El Ayuntamiento instalará señalización informativa en la calle del Roser, al Camino de Tarragona y a la misma confluencia de la riera de Aragó con la calle de Arnavat i Vilaró para avisar del corte y de los recorridos alternativos.