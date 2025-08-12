Recuperan la capillita de Sant Roc del barrio Muralla de Reus

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Jaume Piñol y Eduard Huguet, con la colaboración de la asociación de vecinos del barrio Muralla de Reus, han restaurado y dignificado la capillita de Sant Roc, situada en la fachada del número 24 de la calle homónima.

La actuación se ha hecho coincidiendo con la proximidad de la festividad de Sant Roc, que se celebra el 16 de agosto, y ha consistido en la limpieza de la imagen y de su entorno y el cambio de las flores. También se ha restaurado la pintura de la capilla, visiblemente deteriorada, y el marco metálico, trabajos que han ido a cargo, del riudomenc Jordi Colomé, profesional de la pintura.

Piñol ha explicado que, desde el primer momento, quisimos implicar a la Asociación de Vecinos del Barrio. «La capilla es un elemento identitario de la calle y del barrio. Recuperarla sólo tiene sentido si el vecindario se la hace suya. Es por eso que hablamos con la asociación para que pudiera tener cuidado a partir de ahora».

En este sentido, Cori Parra, presidenta de la Asociación de Vecinos Mas Magrané, ha agradecido el gesto de los vecinos y se ha comprometido a hacer el mantenimiento periódico. «Desde la asociación nos comprometemos a cuidar este pequeño patrimonio. Es una iniciativa preciosa que dignifica el barrio y nos conecta con nuestra historia. Tenemos la responsabilidad de preservar este legado para las futuras generaciones».

Esta iniciativa sigue la línea empezada hace pocos días con la recuperación de la capillita de Santa Anna, situada en el número 26 de la calle de Santa Anna, una acción que tuvo una gran acogida entre el vecindario y que puso de manifiesto la importancia de conservar los elementos patrimoniales más próximos.

Huguet, ha recordado que «la capillita de Sant Roc es un vestigio vivo de la devoción que este santo tuvo en Reus». Sant Roc es considerado patrón de los peregrinos y de los enfermos y es también invocado como protector contra las epidemias, como la peste que asoló la ciudad en varios periodos. De hecho, la ermita del Roser, ahora integrada como en biblioteca del Instituto Gabriel i Ferrater, anteriormente fue dedicada a Sant Roc y albergó, hace siglos, la leprosería de Reus.