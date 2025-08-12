El Ayuntamiento de Reus estudia ampliar los servicios y descuentos de la Tarjeta Joven

Un modelo antiguo de la Tarjeta Joven de Reus. Los usuarios piden descuentos para acceder a la cultura.Diari Més

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Reus tiene la intención de potenciar la Tarjeta Joven, ampliando los servicios a los que permite el acceso. El concejal de Juventud, Daniel Marcos, menciona que se está trabajando de manera participada, contando con los alumnos de los institutos, las entidades que colaboran con los adolescentes y el tejido empresarial, para atender las necesidades y voluntades que los usuarios desean que cubra. «Hablamos a escala municipal y quizás también nos tenemos que abrir más al territorio», reflexiona el edil.

Algunas de las propuestas que se han hecho llegar a la concejalía son descuentos para ir al cine o jugar a bolos, así como tarifas reducidas relacionadas con la cultura —como podrían ser las entradas para conciertos o para las obras de teatro— u opciones formativas.

«Hay muchas competencias en el ámbito municipal que podemos ofrecer, pero quizás podemos ir un poco más allá», reflexiona Marcos. También menciona que determinados descuentos actuales podrían crecer», si bien remarca que todavía se está trabajando y que «estamos en esta fase de definir cómo queremos esta tarjeta».

Con la intención de facilitar el uso, Marcos reflexiona que el carné tiene que ser «muy accesible» y que, en un mundo en el que «es todo muy digital», se podría permitir el acceso a los descuentos a través «de un tipo de aplicación o página web», como podría llegar a ser la App de Ciudad que se pretende desarrollar.

Asimismo, el concejal de Juventud comenta que la intencionalidad es tener definida la actualización del servicio de cara a finales de año, de forma que el lanzamiento de la nueva versión, con las propuestas incorporadas, podría producirse a principios del 2026.

Hay que recordar que la Tarjeta Joven es un carné gratuito que pueden pedir los jóvenes de entre 12 y 30 años de Reus. Ofrece diferentes ventajas y descuentos en actividades de la Palma, culturales y en establecimientos comerciales. Asimismo, permite hacer uso de los autobuses municipales.

En esta línea, el concejal considera que el impulso al servicio es «muy necesario» porque, incluso, hay jóvenes que desconocen su existencia. «Queremos potenciarla, darla a conocer y ofrecer estos descuentos que nos piden los jóvenes para poder permitirse según qué cosas», concluye.