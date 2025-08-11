Publicado por Creado: Actualizado:

¿Cómo se siente llegar a la jubilación?

«Son dos sentimientos. Me siento alegre por el hecho de haber podido llegar hasta aquí y, por otro lado, siento una gran tristeza para marcharse del mercado. Es una mezcla».

¿Cuánto hace que está aquí en el Mercat del Carrilet?

«Hace 34 años que estoy aquí. Que se dice pronto, pero es mucho tiempo».

¿Ahora piensa en estos 34 años?

Constantemente, me ha cambiado la vida y han estado muchas horas. Además, aquí estábamos los dos, yo y mi marido, y hace cinco años él tuvo un ictus y me quedé aquí sola. Quizás si eso no hubiera pasado habría aguantado un par de años más, pero las cosas van como van. En aquel momento nos atrevimos, nos ganamos a la gente y es uno de los motivos por los cuales me da pena marcharse, porque después de 34 años toda la gente ante mi parada no son clientes, son familia. La clientela de ahora es la de hace años y nos hemos ido haciendo mayores todos juntos».

¿Cómo es el ambiente en un mercado? ¿Es diferente a trabajar en una tienda?

«No lo sé, porque no he vendido nunca en una tienda. Yo nací que mis padres ya vendían carne de caballo en las Pescaderías Viejas y allí estuve un buen puñado de años. Pero la vida de mercado es bonita y a mí me gusta mucho. El ambiente y el trato con la gente lo es todo».

¿Cómo ha cambiado el Mercat del Carrilet en este tiempo?

«Ha cambiado mucho. Cuando llegué aquí eso era un barrio que éramos todas gente trabajadora y ahora ha venido mucha gente de fuera. Pero lo que ha cambiado más es el mercado en sí mismo, porque cuando yo llegué estaba lleno de paradas, pero la gente se está jubilando y no hay jóvenes que tengan ganas de emprender o tomar el relevo. La verdad, yo he tenido suerte porque he encontrado a una chica que quiere continuar, así que la tienda no quedará cerrada. La vida ha cambiado mucho. Al fin y al cabo, ¿cuántas superficies de supermercados había antes y cuántas hay ahora?».

¿Qué puede ofrecer un puesto del Mercat del Carrilet por delante de las grandes superficies?

«Ofrecemos un producto fresco, de proximidad, recientemente cortado y un trato con la clientela de tú a tú. Tú vas a un supermercado, coges una bandeja y no sabes cómo te saldrá. Aquí le puedes recomendar a la persona y decir qué es lo que le conviene. Es muy diferente».

Imagino que da pena ver puestos del mercado cerrados.

«Mucha pena. Muchos se han jubilado y no se ha podido encontrar en muchas ocasiones este relevo que hace falta. Y los hábitos de la gente han cambiado, por eso los supermercados funcionan. Imagino que por muchas razones, con los supermercados hay muchísima oferta y la gente sólo piensa en hacerlo todo rápidamente».

¿La gente parece no tener tiempo o no querer dedicar el tiempo a comprar con calma, verdad?

«Sí, todo lo quieren tener deprisa. Yo tengo la suerte de que sigo teniendo muchos pedidos y tengo la confianza de la gente que sabe que aquello que me piden lo tienen y es de buena calidad. El cliente habitual es imprescindible y, por ejemplo, tengo clientes que son habituales de una época en concreto, que vienen a Reus por unas fechas y para comprar vienen aquí».

Por suerte, esta historia no acaba como tantas otros con un cierre por jubilación, sino que hay relevo. ¿La tranquiliza pensar que no quedará vacío?

«Muchísimo, porque me daba mucha pena dejar la parada cerrada. Primero porque en el mercado se nota la pérdida de cada tienda que cierra y después porque personalmente me habría dado mucha pena. Ahora bien, me ha sorprendido porque la parada ha tenido muchos pretendientes y no lo esperaba. Al final la chica que lo ha cogido estará aquí un tiempo por aprender, porque no era carnicera, sino pescadera. Así también va conociendo a la gente y el 30 de agosto, cuando me jubile, ya será cosa suya».