Los vecinos de Parcel·les Casas de Reus piden soterrar el cableado eléctrico y de telefonía del barrio

Imagen del segundo encuentro con los vecinos del sur, organizado para escuchar sus propuestas e inquietudes.Tjerk van der Meulen

El Ayuntamiento de Reus está trabajando en el proyecto que presentará en el Plan de Barrios y Villas; una propuesta de intervención integral para mejorar la calidad de vida en el sur de Reus.

En este contexto, la Asociación de Vecinos de Parcel·les Casas pide que la estrategia incluya el soterramiento del cableado eléctrico y de telefonía, «que parece tercermundista», tal como expresa a su presidente, Dani García.

Hay que recordar que, para diseñar la estrategia, se empezó un proceso de diagnosis participativa en que los vecinos han podido compartir sus inquietudes, necesidades y sugerencias para transformar el entorno, de donde han surgido propuestas como implantar agentes cívicos.