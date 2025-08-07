La zona azul de delante de la Biblioteca Xavier Amorós de Reus se convertirá en un nuevo espacio verde

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Reus plantea naturalizar el entorno de la Biblioteca Central Xavier Amorós. El ámbito de la actuación será de poco más de 3.000 metros cuadrados (m2) y se concentrará en la isla de zona azul delante del equipamiento cultural, que se convertirá en un espacio verde. También se incidirá en la acera de la calle Camí de Riudoms.

Sí que permanecerá, sin embargo, la actual terminal de autobuses interurbanos en la calle del Doctor Frias, que se mantendrá inalterada. De hecho, se ampliará con una parada del Bus x tú, que actuará como punto de aproximación al centro para los vecinos del sur y el oeste que utilicen el servicio a demanda.

Con la actuación, se pronostica la creación de una centralidad y punto de encuentro que cederá el protagonismo a los peatones y pondrá de relieve la historia y el interés de los edificios del perímetro, como son la Estación Enológica y la Biblioteca Xavier Amorós. Existirá una interrelación directa con el recinto cultural, ya que ofrecerá un lugar donde disfrutar de la lectura y permitirá llevar a cabo actividades al aire libre. Además, será un lugar de sombra para refugiarse durante los meses de verano e incorporará una fuente de agua potable.

La propuesta plantea la creación de dos plazas, situadas en los extremos noroeste y sudeste, que darán la bienvenida desde el paseo de Sunyer y la calle de l'Escorxador. La apertura superior se dibuja como una pequeña ágora en la que podrán desarrollarse varias ideas vinculadas con la lectura. Las dos áreas estarán conectadas por más verde, que invitará a transitar entre ellas.

Por otra parte, los pavimentos serán blandos y absorbentes, a fin de que permitan el drenaje de las aguas de escorrentia, con la ayuda también de sistemas de drenaje. Con vegetación autóctona y con bajas necesidades hídricas, mobiliario robusto y la minimización de los movimientos de tierras, se espera que sea una propuesta de ejecución relativamente rápida y que requiera poco mantenimiento.

En el transcurso de las obras, no se prevén afectaciones al tráfico de las calles de los alrededores, más allá de la posible regulación de momentos de carga y descarga de materiales. Para los conductores, a escasos metros, está el parking municipal Passeig Prim, al que se puede acceder desde la calle Camí de Riudoms.