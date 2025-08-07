Reus saca a licitación las obras de construcción del nuevo jardín de infancia municipal l'Ametller

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Reus ha sacado a licitación las obras de construcción del nuevo jardín de infancia municipal l'Ametller con un presupuesto base de 2.867.651,81 € con el IVA incluido y y un plazo de ejecución de 12 meses, según fija el proyecto ejecutivo. El nuevo equipamiento educativo se levantará dentro del actual recinto de la escuela Eduard Toda, que dispone de espacio suficiente reservado para usos educativos como para acoger el nuevo equipamiento.

La ubicación, en la zona sur de la ciudad donde se prevé un importante crecimiento en los próximos años, permitirá generar una isla educativa cumplida, del servicio educativo de 0 a 16 años, formada por la nueva EBM, la escuela de primaria Eduard Toda y el instituto de secundaria Roseta Mauri.

El proyecto apuesta por una arquitectura ancha, transparente y luminosa, adaptada al contexto climático, poniendo en valor la eficiencia energética, la sostenibilidad material y la calidad ambiental como pilares de su relación con el entorno.

Descripción del proyecto

El vestíbulo será el espacio central y en el norte se dispondrán los despachos de dirección y administración, la sala de docentes, el office, los servicios y la sala de usos múltiples; mientras que en el sur se accederá al aula de niños de 0 a 12 meses. Por el este, el vestíbulo conectará con el pasillo de acceso al resto de aulas. Este espacio recibirá iluminación natural.

Los despachos de dirección, administración y la sala de docentes estarán separados del vestíbulo por cierres transparentes que favorecerán la visibilidad y la comunicación entre personal y familias.

Acto seguido estará la zona de cocina y office, con acceso directo desde el vestíbulo. Las cámaras higiénicas serán accesibles desde el vestíbulo general.

Las aulas se orientarán al sureste y se abrirán al patio principal. Estarán comunicadas entre sí y con el exterior mediante puertas abatibles, y dispondrán de un espacio de transición con porchos de tres metros de anchura que facilitará la salida al patio.

Cada aula incluirá una cámara higiénica propia, con una ventana orientada hacia el aula y otra hacia el pasillo, para garantizar una buena iluminación natural, especialmente desde el patio interior.

El pasillo que dará acceso a todas las aulas transcurrirá a lo largo de una crujía central, iluminado naturalmente gracias a un patio longitudinal que acompaña este recorrido.