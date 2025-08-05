Reus reordenará el tráfico en torno del Pallol y restringirá el acceso a la calle Doctor Robert

Gran parte de las modificaciones tendrán lugar en torno a la plaza de Cataluña, punto de paso para llegar a la plaza de la Libertad.Tjerk van der Meulen

El entorno del Pallol es una de las áreas más congestionadas de la ciudad de Reus y gran parte de la circulación acaba desembocando en la calle del Doctor Robert. Actuando como nexo de unión con la plaza de la Llibertat, más de 10.000 vehículos circulan cada uno de los días laborables, con picos que llegan a los 800 en una hora. Eso ha derivado en una situación de saturación, contaminación acústica y ambiental e, incluso, inseguridad, sumándose a la estrechez, de las aceras. «Es un entorno que ahora mismo es inseguro para los peatones y las personas que transitan por allí», apuntó a la concejala de Seguridad Ciudadana y Convivencia, Dolors Vázquez.

Para revertir la dinámica, el Ayuntamiento de Reus llevará a cabo cambios en la movilidad de la zona, siendo la principal modificación la restricción de los accesos a la calle del Doctor Robert mediante un pilón automático, que estará activa a partir de las 11 horas —y hasta las 2 h.— y que sólo permitirá pasar los medios autorizados, como los turismos de los vecinos y comerciantes de los alrededores.

Así y todo, las actuaciones empezarán por el cambio del sentido de circulación de la calle del Roser, en el tramo entre Doctor Robert y la riera de Miró. De esta manera, los coches que lleguen a la plaza de Catalunya podrán girar hacia la derecha para continuar su recorrido. En el cruce con la riera de Miró, se instalará un nuevo semáforo.

Además, se regulará la circulación del callejón de la Puríssima Sang con pilones inteligentes. Habrá una más al principio de la calle de Sant Pere Apòstol, moviendo en el proceso la que actualmente hay en la calle del Mar, con el fin de controlar el tráfico hacia la calle del Hospital. Todo el proceso se acompañará de una rehecha de la señalización —vertical y horizontal— y de un periodo de prueba que se alargará «lo que haga falta», tal como comentó Vázquez.

La edil subrayó que, con estas modificaciones, lo que se conseguirá, sobre todo, es «seguridad». «Por la calle del Doctor Robert, vemos la imposibilidad de pasar un cochecito, una silla de ruedas, o de compartir más de una persona la acera», señaló. «Primero queremos asegurar que no haya riesgos de atropello», aseveró. También se busca reducir la contaminación acústica. En este contexto, Vázquez expresó que «no es una medida para sancionar, sino para regular y proteger la seguridad de la zona». En un futuro, se podría debatir si la calle del Doctor Robert tiene que acabar siendo de plataforma única o no.

El conjunto de obras se alargará unos 2 meses desde la adjudicación del contrato y tendrá un coste aproximado de 48.300 euros. La previsión es que los cambios de circulación estén en vigor antes de acabar el año.

Muchos vehículos

La calle del Doctor Robert no es lo único que asume un tráfico intenso. Según aportó Vázquez, por el arrabal de Sant Pere, los días laborables, circulan unos 7.331 vehículos, con una intensidad de entre 500 y 600 por hora, mientras que la calle de Josep Maria Arnavat i Vilaró asume 5.330 diariamente.