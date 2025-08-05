Bordear el Delta del Ebro nadando durante 11 horas: la hazaña solidaria e inédita de dos reusenses

Los dos nadadores reusenses Jordi Cervera y Joan Carles Adell en el Faro de la Punta del Cuerno.Cedida

Los nadadores reusenses Jordi Cervera y Joan Carles Adell han completado con éxito un reto deportivo sin precedentes en Cataluña: nadar 40 km bordeando el Delta del Ebro, desde el Faro de la Punta de l'Ampolla hasta el Faro de la Punta de la Banya, en el término municipal de la Ràpita, en un tiempo total de 10 horas y 50 minutos.

Esta travesía, nunca antes realizada, se ha llevado a cabo con un doble objetivo: superar un reto físico extremo y, sobre todo, dar visibilidad y apoyo|soporte a tres causas solidarias muy vinculadas a los deportistas:

Valents per Cambrils, que lucha contra el cáncer infantil.

Fundación Rosa María Vivar , dedicada a la atención de personas con Alzhéimer.

, dedicada a Swim For ELA , para la investigación y apoyo a las personas afectadas por la Esclerosis Lateral Amiotrófica ( ELA ).

«Sabíamos que sería duro, pero el mistral nos lo puso mucho más difícil. Sufrimos mucho, pero también hemos vivido momentos mágicos, como cuando atravesamos la desembocadura o el Trabucador», explica Jordi Cervera, todavía emocionado después del hito.

Los nadadores han querido destacar que, más allá del esfuerzo físico, la gesta quería sensibilizar la ciudadanía sobre la realidad de enfermedades graves que afectan miles de personas y familias, y poner el foco en la necesidad de más investigación, visibilización y apoyo institucional y social.

Para hacer realidad este hito deportivo, ha hecho falta una esmerada preparación previa, con permisos del Parque Natural del Delta, autorizaciones marítimas y una colaboración vital de los clubs náuticos de la zona.

«Quiero agradecer especialmente en el Club Náutico de la Ràpita, a su presidente Víctor Brunet, a la gerente Maite Palomo y también al gerente del Club Náutico de l'Ampolla por su implicación y apoyo incondicional», destacó Cervera.