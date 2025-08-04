Víctor Perales es el nuevo presidente de la entidad comercial El Tomb de Reus

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La asociación comercial El Tomb de Reus ha aprobado la renovación de su junta directiva, en el marco de su asamblea general anual. El principal cambio es la recuperación de la figura de la presidencia, que tendrá un rol institucional y representativo, si bien se mantendrá el funcionamiento colectivo de la toma de decisiones a través del Consejo Ejecutivo. En este contexto, Víctor Perales fue elegido nuevo presidente de la entidad.

Lo acompañarán Gemma Molner, con el cargo de vicepresidenta; Isabel Moreno, como secretaria; Elena Pàmies, como tesorera; y Toni Cano, Roser Martí, Blanca Miret, Marta Arrufat y Victòria Simó, que actuarán como vocales.

La asociación, que agrupa más de 200 establecimientos del centro, afronta la etapa con el objetivo de reforzar su representatividad y seguir trabajando para dinamizar el comercio de proximidad y la vida urbana de Reus. Fue en julio del 2024 cuando se decidió que un Consejo Directivo asumiría la presidencia, que hasta entonces había ocupado Jacint Pallejà.