El Ayuntamiento de Reus, a través del departamento de Movilidad, implementará en los próximos meses una reordenación del tráfico en el entorno al Pallol y la calle del Doctor Robert con el objetivo de mejorar la seguridad vial y reducir el volumen de vehículos de paso que atraviesan el centro de la ciudad. La intervención responde a la necesidad de mejorar la seguridad, especialmente de los peatones en un entorno altamente congestionado y con aceras muy estrechas, especialmente en la calle del Doctor Robert.

Las actuaciones previstas se han planificado después de un estudio técnico encargado a una empresa externa y se han consensuado con los vecinos y comerciantes de la zona. Las modificaciones incluyen cambios de sentido de circulación, instalación de pilones automáticos y nueva señalización para reducir el tráfico de paso y pacificar la zona.

La concejala de Seguridad Ciudadana y Convivencia, Dolors Vázquez, ha presentado hoy los detalles de esta actuación, que se ejecutará antes de finales de año y que prevé una inversión estimada de 48.300 euros (IVA incluido).

Zona altamente transitada

Los datos recogidos durante dos semanas de aforos confirman la saturación de vehículos en el entorno. La calle Doctor Robert registra una media de más de 10.400 vehículos diarios, con picos de intensidad de hasta 800 vehículos/hora. También presentan volúmenes elevados de tráfico el Raval de Sant Pere (7.331 vehículos/día) y la plaza de la Puríssima Sang (4.210 vehículos/día).

Según el estudio, la mayoría de los vehículos que circulan lo hacen como paso para evitar el anillo exterior de la ciudad, hecho que incrementa la inseguridad para los peatones y la contaminación ambiental y acústica.

Principales actuaciones

Les medidas que se pondrán en marcha incluyen en primer lugar el cambio de sentido de la calle del Roser en el tramo comprendido entre la calle Doctor Robert y la Riera de Miró. A partir de este cambio, los vehículos circularán desde la plaza Catalunya en dirección a la Riera de Miró. La intersección de la calle del Roser con Riera Miró se regulará con un nuevo semáforo.

Posteriormente, se instalará de un pilón automático en la calle Doctor Robert, para regular el acceso y limitarlo a los vehículos autorizados: residentes con plaza de aparcamiento, servicios de emergencia y municipales, repartidores, entre otros.

También se regulará el tráfico en el callejón de la Puríssima Sang, con dos pilones automáticos (una en la plaza y otra en el extremo norte, en la calle del Roser) para controlar los accesos y el estacionamiento. Además se pondrá un nuevo pilón inteligente en la calle Sant Pere Apòstol, trasladado desde la calle del Mar, para controlar los vehículos que acceden a la zona.

Finalmente se aplicarán mejoras en la señalización horizontal y vertical a la Riera de Miró (tramo entre plaza de la Puríssima Sang y la travesía de Sardà), incluyendo la retirada del semáforo que permite actualmente el giro hacia la calle del Roser.

El horario de acceso regulado por pilones será el habitual de carga y descarga en el casco antiguo de 11h a 2h.