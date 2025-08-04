Incendio en una nave abandonada en Reus

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Siete dotaciones de Bombers de la Generalitat han trabajado este domingo por la noche en un incendio en una nave abandonada a Reus, en la zona del centro de reciclaje Reus sur. El aviso lo recibieron a las 23.31 horas y se desplazaron hasta el lugar de los hechos.

Según el alertando es veía una columna de humo muy grande y el incendio estaba cerca de varias casas unifamiliares. Por eso se movilizaron siete dotaciones terrestres.

Una vez allí, los bomberos localizaron el fuego en la planta baja de la nave, donde quemaba basura y material de invierno. Al ser un espacio diáfano el humo afectó la planta superior. Los bomberos hicieron búsqueda por si había alguna persona en el interior, ya que normalmente vivían allí personas sin techo. Finalmente, no localizaron a nadie. No hubo daños personales y el fuego lo dieron por extinguido a las 00.34 horas.