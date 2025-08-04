Un herido en un incendio en una cocina en Reus

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Los Bombers de la Generalitat han trabajado esta madrugada del lunes en un incendio en una vivienda en Reus. Los hechos se han producido a las 01.01 horas y se han movilizado cuatro dotaciones terrestres hasta la calle del Cantàbric.

Cuando han llegado al lugar de los hechos, los bomberos han localizado el incendio en la cocina de uno de los pisos. Allí han comprobado que el fuego había afectado una sartén que se encontraba en los fogones. Una persona resultó herida y fue atendida por el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). El SEM lo trasladó al Sant Joan de Reus, en estado leve. También se atendió a un menor, leve, dado de alta in situ. El SEM activó tres ambulancias.

Como prevención, una quincena de personas se autoevacuaron al exterior hasta que los bomberos dieron por finalizado el servicio.