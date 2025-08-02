Queman tres contenedores durante la madrugada en Reus

Imagen de archivo de un Bombero apagando un incendio de contenedorBomberos

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

La ciudad de Reus ha registrado esta pasada madrugada del sábado dos incendios de contenedores con pocos minutos de diferencia.

Según han informado los Bomberos de la Generalitat, la primera actuación ha tenido lugar a las 00.13 horas al lado del Instituto Roseta Mauri, donde ha quemado un solo contenedor.

Una dotación se ha desplazado para extinguir las llamas, que no han provocado más afectaciones. Cinco minutos más tarde, a las 00.18 horas, se ha recibido un segundo aviso por un nuevo fuego en el paseo de Sunyer.

En este caso, han quemado dos contenedores. También ha intervenido una dotación de los Bomberos e, igual que en el primer caso, el incidente no ha tenido más consecuencias.