Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Fira Centre Comercial de Reus continúa con su apuesta para ampliar y diversificar la oferta gastronómica con la incorporación de un nuevo establecimiento. Se trata de El Vergel, un negocio que regenta una empresa familiar especializada en gofres y creps, junto con la repostería artesana y tradicional elaborada con productos de proximidad.

El local se ha inaugurado este viernes en la planta 2 y ofrece a los clientes y usuarios de La Fira una amplia variedad de gofres, creps, pasteles y otros dulces elaborados de manera artesanal. También dispone de servicio de cafetería para todos los visitantes del centro comercial.

El Vergel es una firma nacida en La Fatarella (Terra Alta) y gestionada por una familia con raíces en el territorio, que mantiene el compromiso con la calidad de los ingredientes y la elaboración artesana. Su apertura refuerza la oferta gastronómica concentrada principalmente a la segunda planta y que ya cuenta con firmas consolidadas como La Tagliatella, Goiko, Burger King, Monterrosa, Drac Ñam y Sushisom.

Un mix comercial consolidado

La Fira Centre Comercial sigue atrayendo el interés de operadores del sector de la restauración y refuerza la apuesta por un mix comercial referente y diverso con tiendas, restaurantes y ocio para todos los públicos. La nueva incorporación, además, encaja con la estrategia del centro a la hora de combinar grandes marcas nacionales e internacionales tanto en retail, restauración y ocio con otras firmas locales que permitan dinamizar la economía local.