Sílvia Paneque abre la puerta a la compatibilidad de las estaciones intermodal y del Hort Gran

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, se reunió ayer, en Reus, con la alcaldesa de la ciudad, Sandra Guaita, y la delegada del Govern en Tarragona, Lucía López. La nueva estación de autobuses, la reserva pública de solares para pisos sociales, el Plan de Barrios y Villas o el TramCamp fueron cuatro de los temas debatidos. «Paneque tiene una conselleria que tiene mucho impacto en el territorio y en nuestra casa», afirmó a la alcaldesa. La consellera venía «con los deberes hechos», reconocía. Tampoco se zafó de hablar de la estación intermodal, después de la propuesta de Tarragona de ubicar una en el Horta Gran.

Paneque subrayó que «en estos momentos estamos trabajando la opción de Vila-seca», del brazo con el Ministerio, y «esperamos en las próximas semanas y meses poder ir avanzando». «Eso no contraviene que pueda haber propuestas de futuro que estamos trabajando con el Ayuntamiento de Tarragona, como la Horta Gran o mejorar algunas frecuencias a la estación de Tarragona», añadió. «Una cosa va detrás de la otra, pero una no contraviene la otra», remarcó, abriendo la puerta a la compatibilidad de ambas opciones.

La consellera recordó que el proyecto de la estación intermodal en el término municipal de Vila-seca tiene «un largo recurrido de trabajo» y ha contado «con un consenso territorial importante». «Eso no se contrapone con las necesidades que pueda tener Tarragona», expresó, alejándose de posicionamientos «que confrontan intereses». Por lo tanto, son ideas «que van a diferente tiempo, pero que se trabajan en paralelo». También se está desarrollando «el ámbito de mercancías por el interior». «Creo que aquí se tiene que ver el beneficio del conjunto del Camp de Tarragona [...] y es bueno que los ámbitos de la movilidad nos los miremos desde una mirada global», cerró.

Nueva movilidad

En materia de movilidad, uno de los palos de pajar es la nueva estación de autobuses de Reus. Después del anuncio que se mantendrá al emplazamiento actual y que se alargará bajo la plaza del Canal, el Ayuntamiento tiene la tarea de impulsar las modificaciones del planeamiento urbanístico pertinente. En paralelo, se espera que en otoño esté a punto un convenio regulador que «tiene que poner negro sobre blanco» y concretar detalles como la financiación o el calendario.

Asimismo, Paneque mencionó que, más allá de la primera fase del tranvía del Camp de Tarragona, «acto seguido tiene que ir la segunda fase», correspondiendo a la conexión de Reus y Tarragona y el acceso al aeropuerto y la que «da sentido a todo el proyecto». En este momento, se están respondiendo las alegaciones y se espera tener todos los informes «a punto» el último trimestre del 2025, con el fin de licitar la redacción de los proyectos constructivos en el 2026.

Vivienda

La consellera de Territorio habló, también, de vivienda. Agradeció los ayuntamientos que han puesto a disposición de la Generalitat de Catalunya solares para ampliar el parque público. En el caso de Reus, fueron cuatro, que permitirían alzar unos 300 pisos. Los casos en que ya haya un promotor firmado, desde el 15 de julio ya se puede disponer de la financiación para redactar los proyectos y construir. En el resto de escenarios, a partir de octubre o noviembre saldrán los primeros pliegos de condiciones.

Con respecto a Reus, hay «cuestiones jurídicas que resolveremos» porque permanece la voluntad «que todos los solares puestos a disposición se conviertan en hogares».