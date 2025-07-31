Las Piscinas de Reus inician el verano con más de 500 accesos diarios

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

Las Piscinas Municipales de Reus inauguraron la temporada el 18 de junio y, desde entonces, han ocurrido uno de los puntos más frecuentados para combatir las altas temperaturas. En sus primeras semanas de apertura, se ha mantenido una media superior en los 500 accesos diarios.

El concejal de Salud y Deportes, Enrique Martín, señala que, «en un verano como este, que ha arrancado con temperaturas muy elevadas, las Piscinas Municipales, además de una alternativa de ocio para las familias y todo tipo de colectivos, también hacen la función de refugio climático». «Para consolidar esta función social, desde el gobierno municipal se mantiene una política de precios populares y descuentos que las haga accesibles a todo el mundo», expresa al edil.

En el mes de junio se registraron un total de 8.939 accesos (con una media de 687 diarios), una cifra que dobla prácticamente los datos del año pasado, a razón que en el 2024 «hizo mal tiempo esta segunda quincena de junio, hacia este año que ha hecho más calor que nunca», apuntan fuentes municipales.

Con respecto a julio, con datos hasta el día 24, la media es de 510 entradas diarias, teniendo en cuenta que ha habido un par de días que, por el mal tiempo, «la asistencia ha estado prácticamente cero».

Aparte de estas cifras, por las instalaciones del parque dels Capellans han pasado 25 grupos, con un volumen estimado de 4.500 personas. Encuentros escolares, la carrera Reus-Prades-Reus, el Mulla't y la carrera nocturna de Sant Jaume son acontecimientos que han encontrado fresca en las piscinas. Hoy tendrá lugar una edición veraniega de la Jove Reus Fest, a partir de las 21.30 horas y hasta las 23.30 h., dirigida a los jóvenes de entre 14 y 17 años y de entrada gratuita.

La temporada de baño se alargará hasta el 7 de septiembre, en horario de 11 a 20 horas, de lunes a domingo. Las normas y tarifas se pueden consultar en reusesport.cat.