El Instituto de Horticultura y Jardinería de Reus impulsa un proyecto con microalgas para hacer frente a la sequía

Más de 80 alumnos del Instituto de Horticultura y Jardinería de Reus han impulsado un proyecto pionero con microalgas para hacer frente a la sequía con agua tratada del EDAR. La Comunidad de Regantes del Molinillo les propuso estudiar el potencial de la Chlorella vulgaris, una microalga con capacidad de modificar las propiedades fisicoquímicas del agua. Los estudiantes han monitorado el crecimiento de la microalga en medios como el agua del EDAR, del centro y al laboratorio. Después se han trasladado las pruebas al exterior para validar el comportamiento del agua filtrada con la microalga en entornos agrícolas y preparar su aplicación como biofiltro natural para la optimización de la calidad del agua depurada.

El proyecto ChlorellaNet Tech también ha incluido el ensayo del cultivo hidropónico y la germinación in-vitro, así como pruebas de aplicación en los campos de cultivo. Paralelamente, el alumnado se formó en tecnologías emergentes, desarrollando sistemas de monitorización con sensores IoT y algoritmos de inteligencia artificial para controlar parámetros como el pH, la temperatura o los nutrientes con una microempresa de Reus.

También se hicieron estudios sobre contaminantes emergentes como los microplásticos, además de actividades de educación ambiental, divulgación científica y creación de materiales didácticos por niños y familias sobre la necesidad de reducir el consumo de agua.

A partir de septiembre, el proyecto devolverá en las aulas, laboratorios y campos de cultivo del Instituto de Horticultura y Jardinería con nuevos retos, escalando los resultados en depósitos de 1.000 litros en abierto y en cerrado, simulando las condiciones de las balsas de los Regantes del Molinet.