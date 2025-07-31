El Instituto de Horticultura impulsa un proyecto pionero con microalgas para hacer frente a la sequía

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Instituto de Horticultura y Jardinería de Reus ha completado con éxito la primera fase del proyecto ChlorellaNet Tech, una iniciativa educativa y científica orientada a buscar alternativas sostenibles de riego agrícola ante la situación de sequía estructural. El proyecto ha contado con el apoyo de CaixaBank Dual iza y la Asociación FP Empresa, y la colaboración del Ayuntamiento de Reus, a través de Aigües de Reus.

En la iniciativa han participado más de 80 alumnos de ciclos formativos del centro, que han desarrollado un proyecto real y escalable gracias Chlorella vulgaris, una microalga con un alto potencial de captación de CO₂ y de regeneración de nutrientes. Esta tiene la capacidad de modificar las propiedades fisicoquímicas del agua, mejorando, según los resultados de los estudios iniciales, la calidad para el riego agrícola.

El origen del reto surgió de la necesidad real del sector agrario de encontrar nuevas fuentes de agua ante la falta de disponibilidad hídrica. El centro educativo, que forma parte de la Comunidad de Regantes del Molinet, planteó a su alumnado un proyecto experimental para estudiar el potencial de la microalga cultivada con agua regenerada, ante un par de cursos académicos de sequía en el territorio.

El proyecto se inició a finales de octubre del 2024, primero conociendo la calidad del agua de la EDAR y analizado gran cantidad de parámetros a nivel de laboratorio y con inteligencia artificial. Posteriormente en enero del 2025 se iniciaron las fases de biocultivo en condiciones controladas de laboratorio, donde el alumnado monitoró el crecimiento de Chlorella vulgaris en diferentes medios (agua de la EDAR, agua del centro y medio de laboratorio). Se ensayó también el cultivo hidropónico y la germinación in-vitro en los diversos medios y se hicieron pruebas de aplicación en los campos de cultivo. A partir de abril de 2025, las pruebas se trasladaron al exterior para contrastar los resultados en condiciones reales, permitiendo validar el comportamiento de la calidad del agua filtrada con la microalga en entornos agrícolas, y preparar su aplicación como biofiltro natural para la optimización de la calidad del agua depurada.

Paralelamente, el alumnado se formó en tecnologías emergentes, desarrollando sistemas de monitorización con sensores IoT y algoritmos de inteligencia artificial para controlar parámetros como pH, temperatura o nutrientes, con una microempresa de Reus. También se llevaron a cabo estudios sobre contaminantes emergentes como los microplásticos, así como actividades de educación ambiental, divulgación científica y creación de materiales didácticos para niños y familias para explicar el proyecto, y la necesidad de reducir el consumo de agua, y conocer otras vías de aprovechamiento, con el fin de dar respuesta al reto profesionalizador del proyecto.

La primera fase del proyecto culmina este mes de julio con la presentación pública de los resultados, que se ha llevado a cabo hoy, 31 de julio en la EDAR de Reus, con parte de los materiales preparados para su transferencia a otros centros y comunidades del territorio. En el mes de septiembre, el proyecto devolverá en las aulas, laboratorios y campos de cultivo del Instituto de Horticultura y Jardinería, con nuevos retos, escalando los resultados en depósitos de 1000 litros abiertos y cerrados, simulando las condiciones de las balsas de los Regantes del Molinet.